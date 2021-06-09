Полиция задержала напавшего на пенсионера челябинца

Молодого человека доставили на допрос

Сегодня, 9 июня, участковый отдела полиции «Тракторозаводский» задержал челябинца, подозреваемого в избиении 67-летнего пенсионера. Информацию об этом Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Мужчину доставили на допрос в отделение полиции.

Напомним, ЧП случилось рядом с домом по улице 2-й Эльтонской. Пожилой мужчина сделал замечание молодому человеку, который намеревался проникнуть на территорию дома, огороженного забором. В ответ парень набросился на пенсионера, пнул его ногой в живот, после чего пострадавший упал и ударился об асфальт. Агрессор продолжил избивать пенсионера руками и ногами. В этот момент во двор на автомобиле заехали трое мужчин. Они остановили избивавшего, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого по факту публикации видеозаписи в социальных сетях полиция организовала проверку.

В отношении 26-летнего ранее судимого мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои). Собранные материалы направлены в суд для принятия решения.