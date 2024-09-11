Полиция задержала челябинца, обвиняемого в убийстве соседа

Он ударил оппонента ножом в лицо

В Челябинске задержали 58-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве соседа. Предварительно, он повздорил с другим жителем дома и ударил его ножом. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Все произошло 9 сентября в Металлургическом районе. Тело 42-летнего потерпевшего нашла в квартире жена. После стычки у подъезда он получил несколько ножевых ранений в лицо, смог добраться до дома, где вскоре скончался от потери крови. Преступник же, по данным СУ СК — ранее судимый челябинец, после того как ударил соседа ножом, сел в такси и скрылся.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу, следствие собирает доказательства его виновности.