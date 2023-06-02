Полиция Южноуральска задержала 18-летнего парня за шантаж интимными фото

Жертвой стала 17-летняя девушка

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Полицейские управления по борьбе с киберпреступностью регионального главка МВД и коллеги из уголовного розыска Южноуральска задержали 18-летнего москвича по подозрению в вымогательстве (статья 163 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратилась 17-летняя девушка. Она рассказала, что отправляла своему другу откровенные фото, а через некоторое время с ней связался неизвестный и потребовал деньги. Испугавшись, что злоумышленник отправит фото ее родственникам и знакомым, девушка перевела часть средств. После этого требования вымогателя не прекратились, и потерпевшая написала заявление.

«Была проведена большая аналитическая работа. Сотрудники специализированного подразделения, применив новые технические приемы и программы, в ходе комплекса мероприятий во взаимодействии с коллегами столицы установили личность подозреваемого», — рассказали в региональном полицейском главке.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают, что не стоит вести откровенные разговоры с малознакомыми людьми в сети.