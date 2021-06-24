Полиция возбудила уголовные дела после незаконного отлова рыбы в Верхнеуральском районе

Под следствием находятся шесть южноуральцев

В Верхнеуральском районе возбудили уголовное дело о незаконной добыче рыбы в отношении шестерых местных жителей. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе рейдов сотрудников полиции и рыбинспекции на реке Урал были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 35 до 60 лет. Они ловили рыбу при помощи запрещенного орудия. Ущерб от их противоправных действий составил около 70 тысяч рублей.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как ранее писал наш сайт, в апреле в Челябинске осудили двоих браконьеров за незаконную ловлю рыбы в Шершневском водохранилище.