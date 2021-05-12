В Челябинске полицейские возбудили уголовное дело по факту обнаружения изувеченного трупа котенка в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
«По данному факту отделом дознания отдела полиции „Центральный“ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“)», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.