Полиция возбудила дело после обнаружения изувеченного тела котенка в Челябинске

Виновнику грозит до трех лет лишения свободы

В Челябинске полицейские возбудили уголовное дело по факту обнаружения изувеченного трупа котенка в парке имени Гагарина. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«По данному факту отделом дознания отдела полиции „Центральный“ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“)», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.