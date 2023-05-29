Полиция в Челябинской области за два дня нашла более 100 человек с фиктивной регистрацией

Им грозит до трех лет тюрьмы

За два дня сотрудники полиции обнаружили на территории Челябинской области более 100 граждан России и иностранцев, незаконно поставленных на учет. МВД провело рейды в квартирах, общежитиях и гостиницах региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Удалось найти 50 помещений, куда нелегально вписывали людей. Возбуждено 15 уголовных дел, нарушителей сняли с миграционного и регистрационного учетов, им грозит штраф до 500 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские пресекли две попытки пересечь границу России. Иностранцы изменили свои действительные данные о цели въезда в страну. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении границы.

Также по решению судов 12 иностранцев выдворили из России, причем девять из них — в принудительном порядке.

«Депортировано в страну гражданской принадлежности пять граждан, ранее отбывших наказание в местах лишения свободы. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 22 мигрантам», — добавил в отчете о проделанной работе представитель пресс-службы региональной полиции.

Напомним, в прошлом году в Челябинске полицейские выявили «резиновую» квартиру в одном из жилых домов на улице Братьев Кашириных. 37-летняя хозяйка прописала там 16 иностранцев, однако на деле никто из них в квартире не жил.