Полиция в Челябинске задержала мужчину, взорвавшего петарду во дворе многоэтажки

Хулиган принес извинения

Челябинские полицейские установили личность человека, который в ночь на 17 августа устроил мощный взрыв во дворе многоэтажки на улице Марченко. Хулиганом оказался 38-летний мужчина. На него составили протокол за нарушение покоя граждан и тишины, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

О резонансном происшествии ранее сообщало ИА «Первое областное». От взрыва посреди ночи проснулись жители дома, заревели сигнализации автомобилей. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина поджег неизвестный предмет, отбросил его в сторону, после чего прогремел взрыв.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они совершили поквартирный обход, в результате личность нарушителя была установлена. Его доставили в полицию, где на него составили административный протокол.

Выяснилось, что мужчина использовал петарду большой мощности, в содеянном раскаивается и приносит извинения жителям города.