Странное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения: на улице Братьев Кашириных, 131 «б» молодая женщина по непонятной причине идет и пинает мирно припаркованные автомобили. Ущерб нанесен не меньше чем трем машинам.

Видео выложили пользователи группы «ВКонтакте» «Челябинский водитель». Автовладельцы обратились в полицию.

«Два обращения от пострадавших собственников автомобилей поступили в полицию. Участковый уполномоченный выехал на адрес для выяснения обстоятельств. Личность девушки установлена, и она доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ГУ МВД региона.
Обстоятельства происшедшего и мотивы хулиганствующей барышни пока не разглашаются. 