Полиция установила личность челябинца, устроившего стрельбу по окнам дома

29-летний правонарушитель использовал охолощенный пистолет

Полицейские установили личность стрелка, который в ночь на среду, 3 мая, выстрелил в окна дома № 28 на улице 250-летия Челябинска. Правоохранители отреагировали на жалобы горожан в соцсетях и провели поквартирный обход. Нарушителем общественного порядка оказался 29-летний челябинец, сообщили накануне вечером в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина использовал охолощенный пистолет, который не может стрелять боевыми патронами. Правонарушитель пренебрег правилами пользования этим разрешенным типом оружия.

В Главке отметили, что установление всех обстоятельств произошедшего было поставлено на контроль руководством управления. Для поимки стрелка полицейские провели поквартирный обход и опрос жителей.

«В отношении правонарушителя решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах)», — рассказали в ведомстве.

Это не первый случай, когда на северо-западе города в кварталах с плотной жилой застройкой горожане слышат выстрелы. Ранее полиция нашла подозреваемого, открывшего стрельбу из охолощенного ружья в челябинском ЖК «Манхэттен».

А на Университетской Набережной 19-летний челябинец стрелял по окнам многоквартирного дома из пневматического оружия. Молодого человека задержали, оказалось, что таким образом он развлекался.