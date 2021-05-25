Полиция нашла хозяина гулявшего на пляже в Чебаркуле медвежонка

Главное управление МВД по Челябинской области завершило проверку

Полиция установила владельца медвежонка, который гулял на пляже в Чебаркуле. Как сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе регионального полицейского главка, проверка завершена, материалы направлены в Минэкологии области.

Хозяин медвежонка нарушил статью 8.37 КоАП («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»).

«Процессуальное решение будут принимать в министерстве экологии региона», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинский зоозащитник, ветврач, основатель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян рассказал, что сегодня к хозяину медвежонка отправятся надзорные органы и представители Минэкологии региона. Если медвежонка заберут у хозяина, то он попадет в приют диких животных в Челябинске.

