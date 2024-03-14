Полиция устанавливает личность женщины, которая кормила ребенка из мусорного бака в Магнитогорске

Об инциденте очевидица рассказала в соцсетях

В министерстве социальных отношений Челябинской области прокомментировали инцидент с женщиной, которая кормила маленькую девочку отходами из мусорного контейнера на улице Карла Маркса в Магнитогорске.

«Сотрудниками отдела полиции „Орджоникидзевский“ Магнитогорского городского округа проводится работа по установлению личности женщины. Также правоохранительными органами направлен запрос в управление образования Магнитогорска. После установления личности женщины и девочки будут приняты необходимые меры по защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка в соответствии с Федеральным законом „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“», — сообщили Первому областному информагентству в Минсоце.

Напомним, о происшествии рассказала в соцсетях очевидица. Она возмутилась, после чего женщина схватила девочку за руку и убежала.