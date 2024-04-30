Полиция разыскивает вандалов, вырвавших светильники в челябинском парке «Плодушка»

Установление личностей злоумышленников находится на контроле руководства УМВД

Полиция Челябинска незамедлительно отреагировала на пост главы Ленинского района в соцсетях о вандалах, вырвавших светильники в парке «Плодушка». Оперативники разыскивают виновных, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Сотрудники отдела полиции „Ленинский“ устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося, а также лиц, причастных к повреждению светильников с целью привлечения их к установленной законом ответственности», — рассказали в региональном полицейском главке.

Глава Ленинского района Александр Орел сообщил о ЧП на своей странице «ВКонтакте».Вандалы вырвали три светильника.