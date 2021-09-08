Полиция проводит проверку после частичного разрушения памятника Ленину в Миассе

Городские активисты полагают, что монумент повредили намеренно

В Миассе полиция проводит проверку по факту частичного разрушения памятника В. И. Ленину. Информацию об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Городские активисты составили жалобу. Люди полагают, что монумент разрушили вандалы.

«Общественные организации города обращают внимание властей на то, что памятники В. И. Ленину в Миассе не первый раз подвергаются осквернению, по нашему мнению, еще и потому, что ни разу не были найдены и привлечены к ответственности организаторы вандализма. Для совершения этого акта вандализма явно были использованы технические средства, что подчеркивает преднамеренность и организацию, а не случайность факта», — рассказали в общественном совете МГО.

Впрочем, не исключено, что монумент вождя попросту требует реконструкции.

«Поступило заявление в отдел МВД. Проводится проверка», — ответили в пресс-службе регионального полицейского главка.