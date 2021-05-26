Полиция проводит проверку избиения компании школьников в Пласте

В больницу попал подросток

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В Пласте компания мужчин избила школьников. Один из подростков с травмами попал в больницу. Об этом сегодня, 26 мая, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Происшествие случилось 23 мая. Толпа парней избила компанию школьников. 17-летний подросток попал в больницу с травмами.

«Происшествие зарегистрировано. Проводится проверка. Наши сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Видео драки попало в социальные сети.