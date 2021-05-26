В Пласте компания мужчин избила школьников. Один из подростков с травмами попал в больницу. Об этом сегодня, 26 мая, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Происшествие случилось 23 мая. Толпа парней избила компанию школьников. 17-летний подросток попал в больницу с травмами.
«Происшествие зарегистрировано. Проводится проверка. Наши сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Видео драки попало в социальные сети.