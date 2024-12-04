Полиция проверяет сообщения о хлопках и вспышках в челябинском ЖК

Жители предполагают, что подростки подрывали петарды или кеги

В челябинском ЖК «Александровский» прогремела серия хлопков с яркими вспышками, сообщили в соцсетях местные жители.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что сообщений об этом не поступало.

«На место для установления обстоятельств и детальной картины направлены сотрудники полиции ОП „Курчатовский“ УМВД России по Челябинску», — сообщили в ГУ МВД региона.

Читатели ИА «Первое областное» предполагают, что так развлекаются подростки. Также есть версия, что подрывные работы ведутся на полигоне.

Мы выясняем подробности, утром в среду, 4 декабря, в полиции не ответили на звонок информагентства.