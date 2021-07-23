Полиция проверила семью пригубившего йод двухлетнего мальчика

К родителям малыша претензий нет

В Каслях двухлетний мальчуган пригубил йод, пока его мама занималась домашними делами. Семью ребенка после этого случая навестили полицейские из отдела по делам несовершеннолетних, сообщила в пятницу, 23 июля, пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Наши сотрудники выходили в семью и не нашли никаких нарушений. Семья нормальная. С родителями провели профилактическую беседу», — говорит заместитель начальника отдела информации и общественных связей Светлана Саломатина.

Накануне двухлетний мальчик добрался до флакона с йодом. Ребенок открыл его и поднес ко рту. Глотнуть коричневую жидкость парнишка не успел, но сильно перепачкал лицо и рот. Это увидели его родители и, испугавшись, вызвали скорую.

Медики осмотрели ребенка, но класть в больницу не стали — для этого не было никаких оснований.