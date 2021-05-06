Полиция прикрыла наркопритон в Ленинском районе Челябинска

Безработная местная жительница организовала его в апреле этого года

Сотрудники наркоконтроля ГУ МВД России по Челябинской области закрыли наркопритон, организованный безработной местной жительницей, 1988 года рождения, который она организовала в апреле этого года.

Женщина систематически предоставляла свою квартиру на улице Мясокомбинат в Ленинском районе наркозависимым челябинцам для употребления психотропных веществ. Во время осмотра помещения полицейские нашли и изъяли приспособления для употребления наркотиков: курительную колбу, трубку для курения, фольгу и вещество растительного происхождения, которое направлено на исследование.

«По данному факту в отношении женщины в отделе дознания ОП „Ленинский“ УМВД России по г. Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации „Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“. Максимальная санкция за данное преступление предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

К административной ответственности были привлечены и трое посетителей притона. За употребление наркотических веществ без назначения врача им грозят штрафы до 5 тысяч рублей или аресты до 15 суток. Владелица квартиры в настоящее время находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.