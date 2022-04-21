Полиция пресекла деятельность организованного преступного сообщества в Челябинской области

Его участники незаконно получали страховые выплаты на десятки миллионов рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области при оперативном сопровождении сотрудниками управления уголовного розыска пресечена деятельность руководителей и участников преступного сообщества, созданного для совершения мошеннических действий в сфере страхования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

На время предварительного следствия организатору преступного сообщества избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, участникам преступного сообщества — в виде подписки о невыезде.

Оперативниками установлено, что 40-летний житель Кыштыма, являющийся учредителем и директором коммерческой организации, на территории Челябинской области создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных организованных преступных групп, для совершения тяжких преступлений, связанных с инсценировками несчастных случаев и ДТП с целью последующего получения страховых выплат. В состав преступного сообщества вошло не менее 16 человек в возрасте от 20 до 53 лет, которыми в преступную деятельность для совершения разовых преступлений было вовлечено еще 29 человек.

Согласно распределенных ролей участники преступного сообщества подыскивали исполнителей, готовых за денежное вознаграждение принять участие в инсценировках страховых случаев в качестве «застрахованных лиц», водителей «потерпевших» и «виновников», инструктировали их, выделяли денежные средства на приобретение проездных билетов и страховых полисов, на вознаграждение врачей за необоснованное продление сроков временной нетрудоспособности, предоставляли для нужд организованной группы автотранспорт. Они также контролировали совершение преступлений, координировали действия соучастников, непосредственно участвовали в совершении преступлений в качестве исполнителей, подготавливали документы для направления в страховые компании и в суды Челябинской области с исками о взыскании со страховых компаний сумм невыплаченного страхового возмещения. Полученные в результате совершенных преступлений деньги подозреваемые распределяли между участниками преступного сообщества.

В период с 2019 по 2021 годы злоумышленники совершили не менее 60 тяжких преступлений, связанных с хищением путем обмана денежных средств 12-ти страховых компаний на общую сумму не менее 30 000 000 рублей.

Напомним, по обстоятельствам ранее совершенных мошеннических действий следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство.

В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).

Максимальные санкции данных частей указанной статьи — лишение свободы на срок до 20 и 10 лет соответственно. На время предварительного следствия организатору преступного сообщества избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, участникам преступного сообщества — в виде подписки о невыезде.