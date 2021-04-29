Полиция поймала в огуречных теплицах в Сосновском районе сорок мигрантов

На нарушителей наложены штрафы

В результате совместного рейда полиции и Росгвардии в теплицах Сосновского района пойманы 40 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщили сегодня, 29 апреля, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Пресечено 11 нарушений миграционного законодательства, составлены протоколы, из них два — за нарушение режима пребывания по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 9 — за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации по статье 18.10 КоАП РФ. На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 22 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В настоящее время устанавливаются работодатели, которых привлекут к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ («Нарушение правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан»).

Работодателям грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.