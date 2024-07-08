Полиция повторно прочешет местность под Еткулем, где пропал ребенок

На место приехал вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин

Под Еткулем, где уже третий день ищут подростка, пропавшего во время сбора грибов, продолжается поисковая операция. Сейчас на месте находится вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин. Он рассказал «Первому областному» об усилении поисковых групп и о том, что готовится повторная проверка уже отработанной территории.

«Сейчас мы ждем усиление группировки — должны подъехать 90 полицейских. Понятно, что здесь уже работает огромное количество волонтеров — они молодцы, прошли большую территорию, но тем не менее поиски результата не дали. Я приехал оказать содействие, утончить дополнительные потребности для того, чтобы поиски были максимально эффективными», — пояснил Алексей Фартыгин.

Вице-губернатор также заметил, что сейчас для поисков ребенка привлечены квадрокоптеры с тепловизорами, квадроциклы, работают кинологи, применяют средства воздушной разведки... Новые силы будут использовать для уплотнения поисковых групп. Уже проверенную местность прочешут повторно.

Ход поисков находится на личном контроле у губернатора Алексея Текслера.

Напомним, Арслан Мохаммади пропад 6 июля, когда отправился с родителями в лес за грибами.