Полиция Озерска задержала мужчину после крупного пожара в местном садовом товариществе

Его подозревают в несоблюдении введенных особых противопожарным режимом запретов

В Озерске после крупного пожара в садовом товариществе «Вишенка», который произошел накануне вечером, полиция задержала местного жителя. Действия мужчины могли вызвать возгорание. Уже ночью 48-летнего садовода оставили в городское управление полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального главка, искры от работы сварочного аппарата привели к крупным потерям в СНТ.

Ранее сообщалось, что пожар возник от горящего камыша. На место выехал прокурор города, он оценил, какие в садовом товариществе провели противопожарные мероприятия. Судя по фото областной прокуратуры с места событий, садоводы понесли значительный урон в виде сгоревших участков, домов и построек.

В полиции тоже приступили к выяснению причин возгорания и причастных к происшествию. В тот же вечер был установлен 48-летний озерчанин, который в этот день проводил на участке сварочные работы. От неосторожных действий с аппаратом произошло возгорание травы. Мужчина не смог сам потушить быстро распространяющийся огонь. Его доставили в управление полиции для дальнейшего разбирательства, материалы дела передали в госпожнадзор.

Напомним, на территории Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим. Разведение огня строго запрещено, наказывается штрафом и несоблюдение требований противопожарной безопасности.