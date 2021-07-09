Полиция направила наряды сотрудников для охраны населенных пунктов во время пожара в Челябинской области

Правоохранители с помощью сигнальных громкоговорящих устройств оповещают население об обстановке

Сегодня, 9 июля, по решению начальника Главного управления МВД России по Челябинской области усилена группировка сотрудников органов внутренних дел в Карталинском районе. О этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«На местах пожара обеспечивается охрана общественного порядка в населенных пунктах, к границам которых подступает огонь, осуществляются регулировочно-распорядительные действия по беспрепятственному следованию спецтехники к местам тушения огня и недопущению проезда граждан к охваченным пламенем территориям, оказывается содействие при проведении эвакуационных мероприятий из жилого сектора», — рассказали в региональном полицейском главке.

К населенным пунктам, куда пробирается огонь, направлены 50 сотрудников полиции Варненского и Брединского районов, а также 10 экипажей областного полка ДПС.

Из-за пожара полностью эвакуировали людей из поселка Джабык.