Полиция Миасса задержала подозреваемого в разбойном нападении на магазин

Мужчина оказался неработающим и ранее судимым

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В Миассе мужчина ограбил магазин, направив на продавца газобаллонный пневматический пистолет, внешне похожий на настоящее оружие. Не сумев открыть кассовый аппарат, злоумышленник похитил несколько бутылок с напитками. Найти и задержать мужчину удалось оперативно — в течение двух часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение от продавца об ограблении поступило в дежурную часть отдела полиции «Южный» днем. Женщина утверждала, что неизвестный потребовал отдать ему деньги из кассы, угрожая предметом, похожим на оружие. На месте полицейские опросили потерпевшую и возможных свидетелей, а также установили приметы подозреваемого и возможные пути его отхода.

36-летнего местного жителя задержали на остановке в другом районе города. Мужчина пытался скрыться на общественном транспорте. Полицейские выяснили, что его ранее судили за преступления против личности. Мужчина не работает. Возбуждено уголовное дело.