Полиция Миасса предотвратила хищение 1,5 миллиона рублей у пенсионеров

Пожилая супружеская пара едва не стала жертвой мошенников

В Миассе полиция помогла предотвратить хищение 1,5 миллионов рублей у пожилой супружеской пары мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В дежурную часть полиции позвонила встревоженная дочь пенсионеров. По ее рассказу, родители долго не отвечали на ее звонки, а когда она приехала к ним домой, выпроводили из квартиры без объяснений. При этом, пожилые люди собирали документы на собственность и банковские счета, параллельно разговаривая с кем-то по телефону.

Заподозрив, что они стали жертвой мошенников, девушка попросила служителей закона разобраться в ситуации. Полицейские прибыли по адресу пожилой четы, выяснили, что пенсионеры действительно общаются с аферистами и убедили их прекратить разговор.

В ходе разбирательства было установлено, что сначала на телефон 67-летней женщины поступил звонок от мужчины, представившегося следователем. Незнакомец сообщил пенсионерке, что она не провела некую процедуру декларирования своих сбережений, в связи с чем в отношении нее якобы проводится проверка. После этого с жительницей Миасса связались другие неизвестные, которые стали угрожать ей уголовной ответственностью за содействие терроризму и утверждали, что проведут обыск в ее квартире и изымут все имеющиеся деньги.

Далее злоумышленники убедили пожилую женщину и её мужа, что им необходимо отправиться в банк и ждать дальнейших инструкций, однако в этот момент криминальную цепочку прервала полиция. На протяжении всего этого времени мошенники не разрешали супругам общаться с близкими людьми, торопили их и практически постоянно держали на связи.

Только после беседы с настоящим следователем отдела МВД России по городу Миассу граждане осознали, что едва не лишились 1,5 млн рублей, которые требовали от них злоумышленники. По факту попытки хищения у пенсионеров было возбуждено уголовное дело. Расследование преступления продолжается.