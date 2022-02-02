Полиция Магнитогорска задержала лжеброкера, выманившего у женщины 46 тысяч рублей

Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям

Оперуполномоченные УМВД России по Магнитогорску задержали на территории Архангельской области 19-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве в социальных сетях. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Вычислить парня получилось с помощью IT-технологий. Оказалось, молодой человек имеет постоянное место работы и ранее не судим. С целью дополнительного заработка житель Архангельской области разместил в соцсети объявление, предлагая людям вложить деньги в игру на бирже. На удочку мошенника попалась 36-летняя жительница Магнитогорска — она перевела злоумышленнику 46 тысяч рублей, но никакой прибыли не получила.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество»). Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Как ранее сообщал наш сайт, за год жители региона перечислили лжесотрудникам различных ведомств и кредитных организаций 1 миллиард 200 миллионов рублей. При этом вернуть удалось только 27 миллионов.