Полиция Магнитогорска пообещала провести проверку после прогулки подростков по крышам

Фото детей на крыше многоэтажки опубликовали социальных сетях

В магнитогорском паблике во «Вконтакте» местный житель анонимно выложил фото. На нем трое подростков гуляют по крыше многоэтажного дома на Ленина, 140. В местном отделе полиции начали проверку. Об этом сообщили представители ОП «Орджоникидзевский» в комментарии к посту.



Автор публикации рассказал, что сейчас дверь на крышу открыта, замка на ней нет.

«Информацию проверяют инспектора по делам несовершеннолетних ОП „Орджоникидзевский“. По результатам проверки будут приняты все меры, направленные на устранение условий, способствующих проникновению подростков на крышу»,— сообщили представители местного ОМВД.

На снимках видно, как один из ребят спокойно гуляет по краю крыши, другие двое делают фото.