Полиция ликвидировала наркопритон в Металлургическом районе Челябинска

44-летняя хозяйка квартиры сама оказалась наркозависимой

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Челябинску ликвидировали наркопритон, который располагался в жилом доме на улице Румянцева. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Уже судимая женщина 44 лет предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для потребления наркотических средств. Хозяйка квартиры также долгое время употребляет наркотики»,

— поясняют в пресс-службе.

Во время проверки квартиры полицейские обнаружили трубки, стеклянную колбу со следами нагара и другие предметы, необходимые для употребления наркотиков.

На трех человек, которые находились в квартире во время визита силовиков, составили протоколы за потребление наркотических средств без назначения врача. Им грозит штраф до 5 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток.