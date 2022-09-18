«Уже судимая женщина 44 лет предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для потребления наркотических средств. Хозяйка квартиры также долгое время употребляет наркотики», — поясняют в пресс-службе.
Во время проверки квартиры полицейские обнаружили трубки, стеклянную колбу со следами нагара и другие предметы, необходимые для употребления наркотиков.
На трех человек, которые находились в квартире во время визита силовиков, составили протоколы за потребление наркотических средств без назначения врача. Им грозит штраф до 5 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток.
На хозяйку квартиры завели уголовное дело. За организацию и содержание наркопритона ей грозят четыре года колонии.
Накануне вандалы разрисовали фотовыставку в центре Челябинска. Галерея «Открытый город» на Кировке принадлежит историческому музею Южного Урала.
А на трассе в Челябинской области опрокинулась полная арбузов фура.