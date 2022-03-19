Полиция Копейска задержала подозреваемого в десяти кражах из магазинов

Молодой человек находится под подпиской о невыезде

Сотрудники полиции Копейска задержали жителя Челябинска 2002 года рождения. Он подозревается в краже табачной продукции на сумму более 41 тыс. рублей. Ранее с заявлением об этом в дежурную часть Отдела МВД России по Копейску обращался представитель местного магазина.

«Задержанный пояснил, что проник в магазин в ночное время, разбив окно, из торгового помещения похитил сигареты, которые в дальнейшем продал, а деньги истратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МДВ России по Челябинской области.

В ведомстве также отметили, во время работы с подозреваемым удалось выяснить его причастность к совершению девяти аналогичных краж на территории Копейска. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.