Полиция Копейска ищет «шутников», которые раскидывают шипы во дворах

Местные жители сообщают уже о нескольких автомобилях, которые распрощались с колесами из-за таких сюрпризов

В Копейске проводится проверка сообщения о том, что во дворах города появились вредители, которые раскидывают на дорогах кустарно изготовленные шипы, из-за которых уже несколько автомобилей лишились колес, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на городское ОМВД.

«Сотрудниками полиции осуществляется комплекс необходимых мероприятий, в рамках которого проводится поквартирный обход жилого комплекса и устанавливаются возможные очевидцы», — говорится в сообщении.

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть полиции.