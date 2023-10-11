Полиция изъяла сомнительные БАДы в челябинском ТК

Пенсионеры оставляли крупные суммы на ярмарке

Оперативники отдела полиции «Центральный» изъяли дорогостоящие препараты сомнительного качества в ТК «Юлия», сообщили в УМВД по Челябинску.

Предприниматель разместил объявления о продаже чудодейственных БАДов из Алтайского края в газете и социальных сетях. Ярмарка открылась в ТК «Юлия», где пенсионеры скупали добавки, оставляя немалые деньги, — стоимость некоторых препаратов доходила до 18 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции Челябинска отреагировали на размещенный в социальной сети пост. Установлен владелец продукции. Оперативные мероприятия продолжаются», — сообщили в городской полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске начался судебный процесс в отношении двоих мужчин. По версии следствия, в течение года обвиняемые звонили пожилым людям, купившим БАДы, и предлагали денежную компенсацию на них.