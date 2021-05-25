Полиция ищет очевидцев ДТП с погибшими в Троицком районе

В ходе расследования выявлен скрывшийся участник аварии

Полиция разыскивает очевидцев аварии с двумя погибшими, случившейся в Троицком районе больше года назад. В ходе расследования выяснилось, что был еще один участник аварии — фура с полуприцепом. Грузовик переехал пострадавшего и скрылся, уточнили сегодня, 25 мая, в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Авария случилась 16 февраля 2020 года на 106-м километре автодороги Челябинск — Троицк — граница Республики Казахстан на территории Троицкого района. Столкнулись автомобили ВАЗ-21154 и «Киа Рио». В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ и пассажир иномарки скончались на месте происшествия.

«В ходе предварительного расследования установлено, что после столкновения указанных автомобилей пассажира автомобиля ВАЗ выбросило на проезжую часть, где в последующем его тело переехал автопоезд — грузовой тягач и полуприцеп. Водитель грузовика скрылся с места ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД области.

Очевидцев данного ДТП и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, полицейские просят обратиться по адресу: Челябинск, ул. Васенко, 65а, каб. 505.