Полиция Челябинской области раскрыла убийство мужчины, совершенное 12 лет назад

Под стражу заключена его супруга

Оперативники ГУ МВД по Челябинской области раскрыли убийство мужчины, которое случилось в апреле 2013 года, сообщили в региональном полицейском главке.

Тогда жена погибшего заявила о его исчезновении. Через две недели тело 41‑летнего мужчины было обнаружено в лесном массиве Каслинского района. Первоначальная экспертиза не позволила установить точную причину смерти.

«Однако, благодаря повторному тщательному изучению материалов дела и проведению генотипоскопической экспертизы сотрудниками ЭКЦ областного ГУ МВД, полицейские вышли на подозреваемую — супругу погибшего. По версии следствия, женщина убила мужа ударом молотка по голове во время семейной ссоры, после чего вывезла тело в лес», — рассказали в ГУ МВД по региону.

В настоящее время 60‑летней женщине предъявлено обвинение и суд заключил ее под стражу. Расследование продолжается.