Полиция Челябинска задержала мошенника, обманувшего бизнесменов на обслуживании кассовых аппаратов

Выявлено 17 эпизодов преступлений

Челябинские полицейские задержали 21-летнего жителя Республики Башкортостан по подозрению в мошенничестве с кассовыми аппаратами. Об этом сегодня, 20 августа, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, злоумышленник звонил жертвам, представляясь сотрудником фирмы по обслуживанию кассовых аппаратов, и сообщал о необходимости продления услуг. Владельцы магазинов переводили деньги, после чего молодой человек прекращал выходить на связь.

Оперативники установили личность предполагаемого преступника и задержали его в соседнем регионе.