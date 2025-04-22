Полиция Челябинска раскрыла убийство парня, совершенное 20 лет назад

Обвиняемый ранее неоднократно судим

Сотрудники областного управления уголовного розыска раскрыли дело об убийстве 22‑летнего молодого человека, совершенное в июне 2004 года в Ленинском районе Челябинска, сообщили в ГУ МВД по региону.

Оперативники, снова опросив свидетелей и тщательно изучив материалы дела, восстановили картину преступления. Вечером 4 июня 2004 года потерпевший возвращался домой с девушкой, когда произошла ссора с другой парой.

«В результате конфликта неизвестный нанес молодому человеку восемь колото-резаных ранений шеи и головы», —рассказали в региональном полицейском главке.

Оперативники установили местонахождение подозреваемого — 44‑летнего местного жителя с четырьмя судимостями, в том числе за убийство. Мужчина признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение, и суд заключил его под стражу.