Полицейский задержал девушку, пытавшуюся ограбить челябинку в центре города

Подозреваемая собиралась похитить золото

На улице Кирова в Челябинске сотрудник патрульно-постовой службы Семен Чистобаев услышал крик о помощи женщины, которая сообщила, что ее пытаются ограбить. Старший лейтенант помог задержать подозреваемую, сообщили в УМВД по городу.

Потерпевшая рассказала, что разместила на сайте объявление о продаже четырех золотых колец по цене 15 тысяч рублей. С ней связалась подозреваемая и назначила встречу около торгового комплекса.

«На встрече девушка надела все кольца, сообщив, что покупает их, после чего сделала вид, что переводит денежные средства через мобильный банк. Однако потерпевшей уведомление о поступлении денежных средств не пришло. После этого она позвонила на горячую линию в банк и узнала, что никаких переводов денежных средств не поступало. Между тем покупательница настойчиво убеждала ее в обратном», — рассказали в городском УМВД.

Девушка попыталась скрыться, тогда обманутая женщина закричала. В конфликт вмешался сотрудник полиции. Подозреваемой оказалась ранее несудимая 19-летняя жительница Омска. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ («Попытка ограбления»).