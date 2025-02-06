Полицейский в Магнитогорске почти год покрывал бизнесвумен, торговавшую контрафактом

Она взамен делилась со стражем порядка незаконным доходом

В Магнитогорске старший оперуполномоченный отделения по противодействию организованной преступности в сфере экономики, теперь уже бывший, подозревается в коррупции. По данным следствия, он почти год покрывал незаконную торговлю контрафактными сигаретами, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Челябинской области.

«С февраля 2023-го по январь 2024 года подозреваемый, являясь должностным лицом, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в получении денежных средств от индивидуального предпринимателя, на систематической основе сбывал ей немаркированные табачные изделия в особо крупном размере, а также не предпринимал мер, направленных на пресечение преступной деятельности женщины, то есть бездействовал и осуществлял общее покровительство в силу занимаемой должности», — рассказали в ведомстве.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовным делам.

Мужчине вменяется превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности, а также сбыт товаров и продукции без маркировки. В настоящее время следователями СК России проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечении. Также следствие устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта.