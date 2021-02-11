Полицейский Троицкого района покровительствовал незаконной торговле алкоголем и табаком

Мужчина водворен в изолятор временного содержания

В Троицком районе установлен сотрудник муниципального отдела полиции, который оказывал покровительство своему родственнику. Последний организовал незаконную торговлю немаркированной алкогольной и табачной продукцией. В настоящее время по факту сбыта алкоголя и табака возбуждено уголовное дело.

«В отношении сотрудника муниципального отдела МВД за злоупотребление должностными полномочиями по материалам службы собственной безопасности регионального полицейского главка следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейский отстранён от исполнения служебных обязанностей и водворен в изолятор временного содержания. Если вина его будет установлена, мужчина будет уволен по отрицательным мотивам. Он также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. А в отношении его руководителей будут применены меры дисциплинарной ответственности.