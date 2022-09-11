Полицейский спас пенсионерке в Челябинской области 1,7 миллиона рублей

Женщина диктовала свои данные мошенникам по телефону и не реагировала на предупреждения очевидцев

В Уйском районе полицейский быстро среагировал на заявление о мошенничестве в отношении пенсионерки и предотвратил кражу с ее банковской карты 1,7 миллиона кредитных рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отдел полиции поступило заявление от женщины, которая сообщила, что местной жительнице позвонил неизвестный и она во время разговора сфотографировала банковскую карту, отправила снимки в мессенждер и диктует какие-то коды. Также заявительница сообщила, что на предупреждения о том, что это мошенники, женщина не реагирует.

Лейтенант полиции Никита Столбов, получив заявление, сразу же отправился к месту нахождения пенсионерки. Заметив ее у больницы, он подошел и поинтересовался, с кем она разговаривает. Однако жительница Уйского не реагировала и на полицейского.

«Предположив, что на связи с женщиной находятся мошенники, полицейский попросил ее завершить разговор, предупредив, что в результате дальнейшего общения она может лишиться денег, однако попытка уговоров закончилась безуспешно. Полицейский принял решение взять телефон из ее рук и завершить звонок, который осуществлялся через популярный мессенджер. Открывшийся после этого диалог показал, что пенсионерка отправляла неустановленному лицу свои персональные данные и снимки лицевой и оборотной стороны банковской карты»,— рассказали в ведомстве.

Из пришедших на телефон уведомлений полицейский увидел, что с ее счета списали 100 тысяч рублей, и еще 1,7 миллиона рублей остались на счету. Правоохранитель убедил женщину позвонить в настоящий банк и заблокировать карту. А затем она рассказала ему, что ей позвонил мужчина и сказал, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы этого не произошло, ей нужно продиктовать данные для того, чтобы якобы сотрудник банка смог оформить настоящий кредит и аннулировать заявку. В результате женщина оказалась должна банку 1,8 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.