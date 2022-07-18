Полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе в Челябинске

Семья одного из пострадавших ищет свидетелей ДТП

В Челябинске в районе остановки «Стадион „Локомотив“» 24-летний водитель «Лады-Гранта» сбил парня и девушку, которые шли по пешеходному переходу. По словам мамы пострадавшего, ее сын получил серьезные травмы и находится в больнице. За рулем авто находился сотрудник полиции. В это время он был не при исполнении, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД региона.

ДТП произошло вечером 14 июля на улице Цвиллинга. По словам мамы пострадавшего, ее 24-летний сын вместе с 23-летней девушкой вышел из супермаркета, вместе они дождались зеленого сигнала светофора и начали переходить на другую сторону улицы, однако завершить движение не успели.

«В это время машина синего цвета — за рулем был молодой человек — сбила их на большой скорости. Водитель не пропустил пешеходов, шедших на зеленый сигнал светофора», — рассказала ИА «Первое областное» мама пострадавшего пешехода Светлана.

В Госавтоинспекции информацию о ДТП подтвердили, а также сообщили, что в момент происшествия водитель был трезв. Ранее к ответственности не привлекался.

«В 19:15 по адресу: Цвиллинга, 79 водитель, мужчина 1998 года рождения, управляя авто „Лада-Гранта“, по предварительной информации, при развороте на регулируемом перекрестке совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пешеходы получили травмы», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

По словам мамы пострадавшего, ее сын сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Девушка, которая также попала в ДТП, на больничном.

«У сына сильные травмы головы, переломы лицевых костей, глазной орбиты, височной и лобной части, перелом руки. У девушки перелом копчика, ушибы и раны многочисленные. Он успел ее оттолкнуть. Мы ищем свидетелей, которые подтвердят, что они шли на зеленый сигнал светофора. На сегодня виновник аварии не звонит, ничего не объясняет. Сын находится в тяжелейшем состоянии в стационаре. Пока наложено 50 швов на правую область лица, что могли, собрали. О дальнейшем лечении пока ничего не известно», — поделилась Светлана.

Женщина просит откликнуться тех, кто около 19 часов 14 июля ехал по направлению от железнодорожного вокзала в сторону парка им. Пушкина. Необходимы записи видеорегистраторов попутных машин.

По факту происшествия проводится служебная проверка, сообщили ИА «Первое областное» в ГУ МВД по Челябинской области.

«В случае установления вины сотрудника, он и его непосредственный руководитель будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также добавили, что в ДТП сотрудник челябинской полиции попал в нерабочее время. Он был за рулем личного авто.