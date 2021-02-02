Полицейский из Свердловской области насмерть сбил пешехода в Челябинске

Правоохранитель находился за рулем служебного авто

В Челябинске ранним утром 1 февраля женщина попала под колеса «Лады Приоры». ДТП произошло рядом с остановкой «Сад «Локомотив» на Троицком тракте. Женщина скончалась на месте, за рулем авто находился полицейский из Свердловской области.

«Оперуполномоченный находился в Челябинске в служебной командировке. Авария произошла в 6:07 утра, в темное время суток, в недостаточно освещенном месте, примерно в десяти метрах от пешеходного перехода. Имел ли возможность водитель избежать наезда на человека, установит назначенная автотехническая экспертиза. Женщина переходила дорогу в одежде без светоотражающих элементов», — сообщил ИА «Первое областное» руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, в крови у сотрудника полиции алкоголя не обнаружили. В обстоятельствах происшествия разбираются специалисты ведомства.

«По данном факту проводится проверка, в том числе служебная. По итогам управление по работе с личным составом свердловского полицейского главка, а также коллеги из ГУ МВД по Челябинской области примут обоснованные решения. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей», — добавил Валерий Горелых.

Добавим, что сбитой женщине было 65 лет, она работала уборщицей в коммерческой организации.