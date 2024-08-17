Полицейские Златоуста задержали 17-летнего курьера мошенников

Злоумышленники все чаще вовлекают в преступные схемы несовершеннолетних

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя женщина. Она сообщила, что отдала неизвестному 200 тысяч рублей, поскольку ей сообщили, что таким образом можно спасти ее дочь, якобы попавшую в ДТП. Только отдав деньги, женщина позвонила дочери и выяснила, что с той все в порядке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, курьером, забиравшим деньги, подрабатывал 17-летний парень.

Несовершеннолетнего быстро установили и задержали. Он рассказал, что нашел подработку в интернете. Работа заключалась в том, чтобы ходить по указанным адресам, забирать деньги и переводить их на указанные счета. И все это за небольшое вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители устанавливают других участников преступной группы.

«Полицейские информируют: мошенники отдают роль курьера преимущественно молодым людям, которых они находят через социальные сети и мессенджеры. Некоторые из них не знают, что таким образом оказываются вовлеченными в преступную схему. За редким исключением часть из них догадывается, но мысль о легком и быстром заработке берет верх»,— предупредили в полиции.

Правоохранители настоятельно просят родителей поговорить со своими детьми и разъяснить опасность такой подработки.