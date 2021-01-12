Полицейские Златоуста пресекли розничную продажу насвая

Правоохранители провели рейды по рынкам, расположенным на территории округа

В Златоусте Челябинской области сотрудники полиции вместе с ОМОН прошлись по местным рынкам с целью выявления правонарушений в сфере торговли табачной продукцией. В результате нескольким предпринимателям и их работникам были выписаны штрафы. Подробнее сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

На нескольких рынках правоохранители изъяли в торговых точках 3,5 килограмма вещества растительного происхождения. Еще на двух рынках были выявлены и задокументированы факты продажи насвая. Примечательно, что павильоны на этих рынках организовал один предприниматель и нередко сам осуществлял продажу опасного для здоровья вещества.

«Сотрудниками полиции из торговых точек изъяты полимерные пакеты с веществами. Подозреваемые граждане привлечены к административной ответственности по статье 14.53 КоАП РФ („Оптовая или розничная продажа насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного)“»,— сообщили в мэрии.

Напомним, по этой статье должностные лица получают штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 100 до 150 тысяч рублей.