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/ Полицейские заковали в наручники дебоширившую в центре Челябинска женщину

Полицейские заковали в наручники дебоширившую в центре Челябинска женщину

Она пыталась выбить дверь автомобиля.
сегодня в 14:34
  |  Происшествия

Свидетелями задержания стали челябинцы сегодня утром, 31 мая. В центре города полицейские застегнули на женщине наручники, а ноги связали.

У женщины истерика, с ней жестоко обращаются. Непонятно, что произошло. — рассказала сайту «Первый областной» очевидица.

Как удалось выяснить, женщина устроила дебош во дворе. Она была в нетрезвом состоянии, кричала на прохожих, ругалась и даже повредила чужой автомобиль. Напуганные жители вызвали полицию. Правоохранители посадили женщину в патрульную машину, но челябинка начала дебоширить и там, пытаясь выбить окна и дверь.

Женщина задержана за совершение противоправных действий. Попыталась выбить дверь патрульного автомобиля. Когда полицейские остановились, женщина попыталась убежать. Чтобы она не повредила ни себя, ни имущество, было принято решение применить спецсредства. На нее надели наручники. С ней рядом поехал сотрудник полиции. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД города Челябинска.

Момент с применением спецсредств попал на видео. Женщине грозит наказание по статье 20.1 КоАП РФ — она нарушала общественный порядок в присутствии представителя власти. За это предусмотрен штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

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