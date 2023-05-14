Полицейские задержали жителя Златоуста, похитившего автомобиль

Злоумышленник вскрыл гараж и смог завести машину без ключа

50-летний житель Златоуста обратился в полицию с заявлением о хищении автомобиля «ВАЗ». По его словам, машина была ему дорога, так как досталась в наследство от отца. Работая по заявлению, полицейские разыскали и подозреваемого в краже, и автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что о краже автомобиля он узнал от соседей, которые увидели, что двери гаража открыты. Незамедлительно он обратился в полицию.

Правоохранители опросили всех очевидцев, проверили места скупки металла и провели другие мероприятия, которые позволили установить личность подозреваемого в краже машины. Им оказался 37-летний местный житель.

«Кража была совершена путем взлома дверных замков гаража. Подозреваемый сумел завести автомобиль без ключа, перегнал его в село Куваши, где спрятал в частном доме своей знакомой. Сотрудники полиции изъяли похищенную машину. После следственных действий транспортное средство будет возвращено законному владельцу»,— сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.