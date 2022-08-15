Полицейские задержали жителя Южноуральска, выращивавшего в квартире коноплю

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

В Южноуральске Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который выращивал в своей квартире коноплю и хранил наркотики. В отношении южноуральца возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

30-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, приобрел в интернете необходимое оборудование для культивирования растений в домашних условиях и начал выращивать коноплю. Полицейские при обыске изъяли кусты наркосодержащего растения, а также марихуану массой около 700 граммов. Наркотик задержанный выращивал для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Максимальное наказание, которое грозит южноуральцу, — лишение свободы на срок до десяти лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.