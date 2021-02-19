Полицейские задержали жителя Челябинской области, который скрывался от правосудия 22 года

Он находился в федеральном розыске

Сотрудники отделения уголовного розыска ОМВД по Уйскому району задержали 50-летнего южноуральца, который скрывался от правосудия в течение 22 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина заочно обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьями 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества»), 161 УК РФ («Грабеж»), 162 УК РФ («Разбой»), 209 УК РФ («Бандитизм»). Сотрудники полиции задержали его на территории Республики Башкортостан, где и совершались преступления с 1995 по 1997 годы в составе преступной группировки. Пятеро других ее участников были признаны виновными и отбывали наказания в виде лишения свободы сроками на 8 и 16 лет.

На счету злоумышленников порядка 20 эпизодов преступной деятельности, связанной в основном с кражами крупного рогатого скота, а также ювелирных изделий, денег и бытовой техники.

«Обвиняемый скрывался от правосудия с 1998 года, проживал по поддельным документам. В настоящее время он находится под стражей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материалы уголовного дела находятся в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области.