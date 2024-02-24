Полицейские задержали жителя Алтайского края, обманувшего миасца

Подозреваемый похитил у южноуральца почти 20 тысяч рублей

В полицию обратился 38-летний житель Миасса. Он сообщил, что хотел внести предоплату за поездку, но в результате с его карты списалось почти 20 тысяч рублей. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого в краже денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что хотел найти попутчика в популярном онлайн-сервисе и вскоре с ним связался один из водителей. Они договорились о времени, и подозреваемый отправил миасцу ссылку, по которой необходимо было внести предоплату. После того как потерпевший внес деньги, он обнаружил, что с его счета списалась не указанная сумма, а все, что там было, — а это почти 20 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. В результате проделанной работы оперативниками был установлен и задержан 22-летний молодой человек, приехавший из Алтайского края. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — рассказали в ведомстве.

Позже выяснилось, что парень уже является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено в одном из отделов полиции в Алтайском крае. Его передали на родину для дальнейших разбирательств.