Полицейские задержали жительницу Челябинска с крупной партией наркотика

Женщине грозит до 20 лет тюремного заключения

В Центральном районе Челябинска сотрудники ГИБДД задержали 28-летнюю женщину, у которой при себе оказалось 60 свертков с наркотиком. Местная жительница намеревалась продать запрещенное вещество бесконтактным способом. В ее отношении возбуждено уголовное дело, сообщили 30 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщину задержали с крупной партией наркотика около дома № 2 по улице Мелькомбинат и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ходе проведения различных мероприятий по месту жительства челябинки было найдено еще 40 пакетиков с запрещенным веществом. Общая масса изъятого наркотика составила около 300 граммов.

Проведенное исследование показало, что в свертках находились наркотические вещества мефедрон и PVP.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет»,— уточнили в ведомстве.

Задержанная водворена в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.