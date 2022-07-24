Полицейские задержали водителя большегруза после ДТП с автобусом в Кунашакском районе

Мужчина обвиняется в нарушении Правил дорожного движения

Полицейские задержали 28-летнего водителя грузовика «Газон Некст», который устроил ДТП с автобусом в Кунашакском районе 23 июля. Он водворен в изолятор временного содержания, сообщили журналисту ИА «Первое областное» сегодня, 24 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Водитель автомобиля „Газон Некст“ задержан и в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“). Решается вопрос об избрании меры пресечения»,— уточнили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, водителю большегруза грозит до двух лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой Челябинской области.

ДТП произошло в 7:15 на 64 километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу на территории Кунашакского района. 28-летний водитель автомобиля «Газон Некст» наехал на попутно движущийся автобус, который перевозил девять пассажиров. В результате общественный транспорт перевернулся. Пять человек пострадали, трое из них получили тяжелые травмы.