Полицейские задержали похитителей номеров с автомобилей в Челябинске

От действий злоумышленников пострадали по меньшей мере семь автовладельцев

Накануне сразу несколько автомобилистов, проживающих на Северо-Западе Челябинска, обратились в полицию с заявлениями о том, что с их автомобилей похитили регистрационные номера. В тот же вечер полицейские задержали подозреваемых в краже, сообщили 22 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Нарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанными оказались 20-летний и 18-летний местные жители. Сотрудники полиции изъяли по месту проживания одного из них семь государственных регистрационных знаков»,— рассказали в ведомстве.

В отношении молодых людей составили административные протоколы по статье 19.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства»). Им грозит штраф до пяти тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.

Изъятые автомобильные регистрационные знаки будут возвращены автовладельцам.